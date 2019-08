Morta Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene non ce l’ha fatta

Milano – Nadia Toffa non ce l’ha fatta. La conduttrice della trasmissione Le Iene ha perso la sua battaglia contro il tumore che l’aveva aggredita al cervello ed è morta dopo una lunga e sofferta malattia combattuta con coraggio.

Ad annunciare la morte della conduttrice 40enne la pagina social della trasmissione Le Iene che scrive:

“Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi”.

Nadia Toffa aveva scoperto di avere un tumore al cervello nel dicembre del 2017 e aveva deciso di combatterlo coraggiosamente anche “raccontando” la sua vicenda con naturalezza e spontaneità.

Non ha mai nascosto la sua condizione e ha sempre parlato con chiarezza della gravità della situazione ma anche delle cure straordinarie che la moderna Medicina ha a disposizione per curare la malattia.

Un atteggiamento che ha infuso coraggio a tante persone malate come lei ma anche qualche “polemica” per quello che era considerato un atteggiamento troppo “semplicistico” rispetto alle condizioni di tante persone che magari non hanno le stesse possibilità economiche.

Alla fine, però, il pubblico ha promosso la conduttrice proprio per la spontaneità e la naturalezza con cui ha sempre parlato del suo problema e per il coraggio con cui ha affrontato le cure anche piuttosto invasive, senza rinunciare ad apparire in Tv.

Niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia pic.twitter.com/MsUpJm253L — Le Iene (@redazioneiene) 13 agosto 2019