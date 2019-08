Nervi – Erbacce nelle crose di Sant’Ilario, anche i ricchi piangono

Genova – Via inferiore alla chiesa di Sant’Ilario invasa dalle erbacce al punto da non poter quasi essere percorsa a piedi. Crose che salgono dal mare al quartiere collinare in condizioni “disastrose” e nessun intervento di bonifica in vista nonostante le tante e ripetute promesse fatte nelle sedi più disparate.

La protesta sale anche dalle ricche ville dei residenti della zona Vip di Sant’Ilario, sulle alture di Nervi, dove la situazione ha ormai toccato il limite della sopportazione e dove i residenti dicono di non aver mai visto un simile livello di incuria in tanti anni.

Alcune delle stradine meno frequentate, come quella che porta alla Chiesa di Sant’Ilario tra le proprietà e i terreni, è talmente infestata di erbacce che, ormai, non si vede neppure il manto stradale e il magnifico rivestimento in pietra e mattoni è completamente nascosto da una fitta vegetazione che cresce da mesi.

I residenti della zona protestano sui social e si domandano dove siano finite le promesse fatte nei mesi scorsi quando la civica amministrazione, per voce dei suoi assessori, aveva promesso un concreto intervento proprio nelle strade meno frequentate e per riportare la situazione alla vivibilità.