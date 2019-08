Pinguini gay dello Zoo di Berlino adottano un uovo rifiutato dalla madre

Berlino – Un nuovo colpo di scena nella curiosa storia della coppia di pinguini gay presente nello zoo della capitale tedesca. I due esemplari maschi, che fanno coppia fissa già da diverso tempo, hanno adottato un uovo abbandonato da una madre e hanno iniziato ad averne cura come farebbe una normale coppia eterosessuale.

L’adozione non è sarebbe avvenuta “casualmente” ma a seguito di un intervento di ricercatori che studiano la coppia e che hanno posizionato l’uovo abbandonato nel “raggio di azione” della coppia, permettendole di “avvistarlo”.

La coppia, però, ha subito iniziato a covarlo, dimostrando una ottima capacità genitoriale, osservata prima solo nelle coppie composte da un maschio ed una femmina.

Padre e madre, infatti, covano in modo alternato le uova deposte dalla femmina e le tengono al caldo, sulle zampe, in modo che l’uovo non tocchi mai a terra perché congelerebbe in pochi minuti.

Mamma e papà pinguino si danno il cambio permettendo al partner di andare a procurarsi il cibo per poi tornare sulla terraferma e prendere il posto del compagno.

La coppia di pinguini gay, insomma, si comporta esattamente come farebbe in Natura, non essendoci ruoli nelle normali coppie di pinguini.

La loro vicenda viene seguita con grande attenzione sui social e dai ricercatori che sperano che l’uovo sia “fecondo” e possa generare un cucciolo tra alcune settimane.

Questa eventuale nascita consentirebbe una osservazione ancora più lunga del comportamento genitoriale dei due pinguini gay.