Genova – Uno striscione contro l’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato esposto pochi minuti fa sul ponte di Cornigliano, nell’omonimo quartiere genovese.

I contestatori lo hanno esposto e poi si sono allontanati per evitare l’intervento delle forze dell’ordine ed una eventuale identificazione.

Cresce la tensione anche a Genova per la presenza, domani mattina, del ministro Salvini e per la forte concentrazione di esponenti politici che parteciperanno alle diverse celebrazioni per ricordare il crollo del ponte Morandi e la morte di 43 persone.

