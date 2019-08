Semafori spia – Da oggi in funzione quello all’incrocio tra via Tolemaide e corso Torino

Genova – Al via questa mattina, dopo un periodo di sperimentazione, il funzionamento del nuovo semaforo “intelligente” in grado di multare automobilisti e motociclisti che passano con il rosso o che superano la linea bianca dello stop.

L’impianto, gemello di quello che da settimane sorveglia implacabile l’incrocio tra corso Europa – via Isonzo e via Timavo, inizierà a sanzionare automobilisti e scooteristi che non rispettano le indicazioni del semaforo ma anche quelli che eseguiranno altre manovre non corrette ma che ormai erano diventate “di uso comune”.

Sono soprattutto i proprietari di scooter e moto ad avere le maggiori perplessità perchè il semaforo non si limita a sanzionare chi passa con il rosso o chi impegna l’incrocio in modo non corretto ma anche chi supera la linea dello stop come spesso fanno i centauri per evitare la coda.

Non è ancora chiaro, infatti, se la sanzione scatta quando viene superata la linea di stop con una sola ruota o solo se l’intero veicolo si pone oltre la linea. Una differenza che può cambiare molto la situazione.

Il semaforo è supportato da alcune telecamere posizionate in luoghi strategici e poco visibili ed è in grado di rilevare la targa del veicolo facendo arrivare la sanzione direttamente a casa.

Il nuovo semaforo spia di via Tolemaide si aggiunge ad un’altra “trappola” per i motociclisti che passano da quell’incrocio e che è rappresentata dalla corsia gialla presente nel sottopasso e che, da sola, era già in grado di sanzionare moto e auto che impegnavano la corsia anche per pochi metri o anche solo “sconfinando” con una ruota oltre la striscia.