Voltri – Incidente in via Camozzini, auto contro scooter

Genova – Incidente stradale, questa sera, poco prima delle 18, in via Camozzini, a Voltri, a pochi metri dal locale Municipio.

Un’auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora da accertare e ad avere la peggio è stata la conducente del mezzo a due ruote che è finita violentemente a terra.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 e la polizia locale. La giovane centaura è stata soccorsa e trasportata in ospedale mentre l’automobilista è stato identificato.

Secondo una prima ricostruzione lo scooter avrebbe urtato l’auto che stava svoltando ma la ricostruzione dell’esatta dinamica è in corso per opera del reparto Infortunistica della Polizia Locale che stabilirà anche eventuali responsabilità.