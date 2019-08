Allergia ai gatti, in arrivo un vaccino per ridurre i sintomi

Genova – Buone notizie per le persone che soffrono di allergia ai gatti: lo studio scientifico pubblicato recentemente dal Journal of Allergy and Clinical Immunology racconta i risultati della sperimentazione di un vaccino prodotto dal team di ricerca dell’ospedale universitario di Zurigo che sarebbe in grado di eliminare, o di ridurre in modo considerevole, il problema dell’allergia ai gatti.

Il farmaco andrà somministrato direttamente all’animale, e agirà direttamente sulla proteina che funge da allergene. In questo modo non sarà la persona a guarire dall’allergia, ma immunizzando i gatti delle abitazioni in cui vive un soggetto che soffre di questo problema, potranno continuare a vivere in casa senza procurare fastidi ai padroni.

Il vaccino agisce sulla proteina Fel d 1, che nei gatti è presente soprattutto nella saliva e nelle ghiandole sebacee, rappresentando (attraverso il pelo, dove si accumula) il principale fattore scatenante dell’allergia.La reazione indotta non avrà nessuna conseguenza sulla salute dei felini.

La necessità di creare un vaccino è legata alla statistica: circa 1 persona su 10, e il 50% dei bambini asmatici, soffre di allergia a questi animali in forma più o meno acuta. Molti gatti domestici vengono allontanati dalle case quando uno o più inquilini manifestano allergia, finendo in gattili o, peggio, abbandonati.

Al momento si stima che per vedere il vaccino ultimato e disponibile alla diffusione ci vorranno circa 3 anni. Nella migliore delle ipotesi, il farmaco potrà ridurre l’incidenza di malattie croniche come l’asma, soprattutto nei bambini.