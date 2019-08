Ponte Morandi – Il messaggio sulla rete autostradale in ricordo delle vittime

Genova – Puntuali, alle 11.36, ora del crollo del ponte Morandi, i pannelli della rete Autostrade per l’Italia hanno mostrato un messaggio in ricordo delle 43 vittime di Genova.

Sui pannelli a messaggio variabile è comparsa la scritta: “14/8/2018 – 14/8/2019. In ricordo delle vittime di Genova”.

Nello stesso momento, nella chiesa di San Giovanni Battista a Firenze, denominata “Chiesa degli automobilisti” per via del suo affaccio sull’autostrada A1, un gruppo di dipendenti di Autostrade ha deposto una corona di fiori osservando successivamente un minuto di silenzio, in segno di vicinanza ai familiari delel vittime e alla comunità genovese.