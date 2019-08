Ponte Morandi – Un anno dopo ancora nessun colpevole

Genova ricorda la tragedia di ponte Morandi ad un anno di distanza da quel terribile 14 agosto 2018 quando, alle 11,36 in punto, il ponte di Brooklin, come tutti i genovesi conoscevano il viadotto, ha ceduto di schianto per cause ancora oggi sconosciute e ha ucciso 43 persone e lasciato senza casa centinaia di famiglie.

Una tragedia avvenuta in un giorno particolare, con un forte temporale in atto, e che – contrariamente a quanto si potrebbe pensare – non ha molti video che ritraggono il momento del crollo. Al momento, le immagini in possesso degli inquirenti, sono sostanzialmente “poche”.

Genova commemora i morti, ricorda la tragedia, rivive quella tragica giornata e quelle che l’hanno seguita, con una città divisa sostanzialmente in due e che ha dovuto rimboccarsi le maniche e risollevarsi giorno per giorno ma che, ad un anno di distanza dal disastro non sa ancora chi è il “colpevole”.

Gli indagati sono decine, 75 secondo gli ultimi calcoli, ma le indagini sono ancora lontano dall’essere concluse e ancora non è chiara nemmeno l’ipotesi investigativa più “probabile”.

Cedimento per deterioramento, per incuria nella manutenzione? I genovesi e gli italiani tutti ancora attendono di sapere quale sia la verità, almeno quella processuale.