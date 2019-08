Ferragosto – A Genova i Musei sono aperti ma i Parchi di Nervi restano chiusi

Genova – Turisti increduli, questa mattina, davanti ai cancelli chiusi dei Parchi di Nervi. Chi ha scelto di trascorrere il Ferragosto in città potrà visitare molti musei che resteranno aperti per fornire un bel servizio a residenti e “foresti” ma chi pensava di trascorrere qualche ora all’ombra degli alberi dei Parchi, o nell’area giochi per i bimbi o, ancora, nel celebre roseto, dovrà cambiare programma.

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un disdicevole errore o di una “svista” di chi ha programmato aperture e chiusure estive ma il numero delle persone che resta chiuso fuori dai Parchi è certamente superiore alle aspettative.

Sulle pagine social del quartiere di Nervi la perplessità dei residenti si aggiunge a quella dei turisti e ci si domanda con insistenza chi abbia deciso di tenere i Parchi di Nervi chiusi a Ferragosto mentre il centro è pieno di turisti che hanno scelto Genova per una visita veloce.

Turisti che, quasi certamente, cercheranno di raggiungere i Parchi per una visita e che si troveranno di fronte ad una spiacevole sorpresa.