Incidente sul Monte Bianco – Morto anche il secondo vigile del fuoco Bruno Canepa

Genova – Anche il secondo vigile del Fuoco precipitato lo scorso 12 luglio sul Monte Bianco, durante un’arrampicata, è deceduto nonostante le cure mediche prestate. Si tratta del capo squadra Bruno Canepa che, insieme Giovanni Mantero stavano salendo sulla cima del monte per una escursione privata.

Il primo vigile del fuoco era deceduto il giorno stesso della tragedia a causa delle gravi ferite mentre Canepa era stato soccorso e trasportato in elicottero in ospedale dove per oltre un mese i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita.

Ieri, purtroppo, il cuore del vigile del fuoco non ha retto.