Meteo Liguria – Ferragosto con qualche nuvola e locali precipitazioni

Un nuovo indebolimento dell’alta pressione di origine africana sul Mediterraneo consentirà l’ingresso di correnti atlantiche umide accompagnate dal passaggio di nubi con locali sgocciolii nella giornata di Ferragosto. Successivamente ritorno a condizioni stabili.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Giovedì 15 agosto 2019

Cielo nuvoloso sul centro-levante fin dal mattino, con possibili piovaschi sparsi sulle medesime zone. Nel corso del pomeriggio ampie schiarite su tutta la costa ligure, locali note di instabilità relegate nell’entroterra del levante.

Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali. Moderati da sud-ovest al largo nel corso del pomeriggio.

Mare mosso, in aumento a molto mosso la sera al largo.

Temperature: In lieve aumento le minime su tutta la regione; stazionarie le massime sulla costa, in leggero calo nell’entroterra.

Costa min: 22/24°C, max: 27/30°C

Interno min: 12/21°C, max: 23/31°C (fondovalle)

Venerdì 16 agosto 2019

Nel corso della giornata transito di nubi alte sul centro-ponente; soleggiato sul levante. Qualche nube cumuliforme sui rilievi nel pomeriggio.

Venti moderati da nord al mattino sul Savonese, nel pomeriggio deboli da sud su tutta la regione.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento.

Sabato 17 agosto 2019

Nubi alte sull’intera regione, sole più convinto da metà pomeriggio. Temperatura stazionarie o in lieve calo.