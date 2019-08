Musei aperti a Ferragosto a Genova

Genova – Musei aperti per tutta la giornata nel capoluogo Ligure. Anche oggi, giovedì 15 agosto, in occasione della festività di Ferragosto, i Musei Civici della città di Genova apriranno le loro porte per accogliere i tanti turisti e i cittadini della Superba.

Un’occasione unica per celebrare la festività estiva con una giornata alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche della città genovese.

Questa la lista completa e gli orari dei musei aperti al pubblico:

Musei di Strada Nuova: ore 9 – 19

Museo di Archeologia Ligure: ore 9 – 19

Museo di Storia Naturale “G. Doria”: ore 10 – 18

Castello D’Albertis: ore 13 – 22

Musei di Nervi -Galleria d’Arte Moderna: ore 12 – 19

Musei di Nervi – Raccolte Frugone: ore 9 – 19

Musei di Nervi – Wolfsoniana: ore 12 – 19

Mu.MA – Galata Museo del Mare: ore 10 – 19.30

Mu.MA – Museoteatro della Commenda di Prè: ore 10 – 19

Mu.MA – Museo della Lanterna: ore 14.30 – 18.30

Museo Diocesano: ore 12 – 18

Museo del Tesoro: ore 9-12 / 15-18

Casa di Colombo: ore 11 – 18

Torri di Porta Soprana: ore 11.30 – 18.30

Loggia di Banchi – Mostra “Cinepassioni”: ore 10 – 19

Parco di Villa Pallavicini: ore 9.30 – 19