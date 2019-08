Bolzaneto – Turista austriaca accoltellata durante una rapina

Genova – Una turista austriaca è stata accoltellata ieri sera durante un tentativo di rapina.

L’episodio è avvenuto in via Giro del Vento, a Bolzaneto.

Come riporta il Secolo XIX, la donna, in vacanza a Genova ospite di alcuni amici, si trovava in compagnia del figlio di 4 anni quando un malintenzionato, di cui non si conosce l’identità, si è avvicinato nel tentativo di rapinarla.

L’opposizione della donna ha scatenato la reazione del malvivente che l’ha colpita con quattro coltellate.

Per fortuna, le ferite riportate dalla turista non si sono rivelate gravi; soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove è stata medicata e giudicata guaribile in dieci giorni.

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri e, secondo le prime informazioni raccolte, sembra che l’autore della rapina sia un uomo.