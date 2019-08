Festival di Musica da Camera di Cervo, stasera improvvisazione jazz con Danilo Rea

Cervo (Imperia) – Serata di musica dedicata al jazz e alla creatività a Cervo, in occasione del 56° Festival Internazionale di Musica da Camera. Stasera, venerdì 16 agosto, a partire dalle ore 21.30, sul Sagrato dei Corallini arriva il pianista Danilo Rea, che incanterà il pubblico con la sua esibizione jazz interamente improvvisata.

Si tratta di uno show dinamico e coinvolgente nel quale gli spettatori sono proiettati in un mondo in cui nulla è già scritto e tutto deve ancora essere scoperto. Rea passerà dai capisaldi del jazz alle canzoni italiane fino alle arie d’opera, il tutto in un turbinio di note e idee varie che gli permetteranno di mostrare al meglio tutto la sua espressività e il suo estro creativo.

“Io improvviso sempre durante i concerti, odio avere una scaletta – afferma Danilo Rea -nulla è già deciso: per me un concerto è come un salto in un mondo che ti si apre strada facendo. È un po’ come raccontare una storia, cercando di costruirla parola dopo parola, e trovando spunti per reinventarla ancora, sempre viaggiando melodicamente sul filo dei ricordi comuni”.

Per facilitare la partecipazione del pubblico sarà inoltre messo a disposizione anche un servizio bus-navetta gratuito dal parcheggio custodito di via Steria a Piazza Castello, dalle ore 19.30 all’1.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del Festival oppure presso la biglietteria dell’Oratorio di Santa Caterina.