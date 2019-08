Varazze – Bagnante muore sulla spiaggia, forse un malore

Varazze (Savona) – Si è accasciato improvvisamente a terra ed ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Un uomo di 70 anni è morto sulla spiaggia di Varazze, nel ponente ligure, probabilmente a causa di un malore.

Quando l’uomo è caduto a terra alcuni bagnanti che erano nelle vicinanze sono subito accorsi per prestare soccorso ma ogni tentativo di rianimazione non ha avuto risultati.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 ma al personale paramedico non è rimasto che constatare il decesso.