Arenzano Truck Street Food, due giorni dedicati al cibo di strada

Arenzano (Genova) – Sulla scia del successo delle iniziative che vedono protagonista il cibo di strada, ad Arenzano arriva Truck Street Food. L’iniziativa si svolgerà oggi sabato 17 e domani domenica 18 agosto, e vedrà protagonisti circa 15 chef di tutta Italia. A bordo dei loro Food Truck prepareranno i piatti tipici come hamburger, panini, fritti, carni selezionate, arrosticini , paella, tapas, birrifici artigianali e cocktail e molte altre specialità legate al mangiare on the road.

Il Dardo, Bar Bus, Baladin, Farinel, Gota Street, Bakery, Las Bravas, Collesi, Arts Burger, Na Punta, Vintage Caravan sono solo alcuni dei nomi che prepareranno le loro specialità per le vie di Arenzano.

Oltra al cibo, entrambe le serate avranno uno spettacolo di musica live: sabato sera, a partire dalle ore 22, si esibirà la Merqury Band, che proporrà una versione in semi acustica dei più popolari brani dei Queen. Domenica, dalle ore 20, ci sarà Dj Bond a intrattenere i visitatori con il suo DJ Set.