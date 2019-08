Autostrade – Da settembre tornano in funzione anche in Liguria

Genova – A partire dal prossimo mese di settembre torneranno in funzione anche in Liguria i Tutor autostradali in grado di controllare automaticamente la velocità di auto e moto di passaggio.

La società Autostrade per l’Italia del gruppo Benetton ha infatti vinto la causa in Cassazione per l’uso della tecnologia di rilevamento dopo che un’azienda toscana aveva rilevato un sospetto di “plagio” del software utilizzato.

Vinta la causa che aveva “sospeso” l’uso del macchianario, infatti, la società autostrade potrà tornare ad utilizzarlo già a partire dal prossimo settembre.

Brutta notizia, quindi, per gli automobilisti e i motociclisti che erano tornati a correre sulle autostrade della Liguria, confidando nella scarsa presenza delle forze dell’ordine che hanno solo pochi mezzi per controllare l’intera rete autostradale della Liguria per la scarsità di mezzi messi a disposizione dal Governo centrale.

A partire da settembre, infatti, i Tutor torneranno in funzione sull’autostrada A7 Genova – Milano, sulla A10 Genova – Ventimiglia e sulla A26 Voltri – Gravellona Toce.