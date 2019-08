Albenga – Consuma droga insieme ad una minorenne nella sua abitazione, arrestata

Albenga (Savona) – Ha accolto una ragazza minorenne nel suo appartamento di Albenga dove sta scontando una pena agli arresti domiciliari e, insieme, hanno consumato della droga.

Una 37enne di Albenga, in provincia di Savona, è finita in manette dopo un controllo dei carabinieri della locale stazione.

La donna è accusata di aver consumato sostanze stupefacenti in compagnia di una ragazza minorenne. I fatti sarebbero avvenuti a Ferragosto.

I carabinieri che l’hanno scoperta l’hanno arrestata e condotta nel carcere genovese di Pontedecimo dove sconterà il resto della pena detentiva in cella.