Ameglia, spettacolo omaggio a Paolo Villaggio con Tullio Solenghi

Ameglia (La Spezia) – Uno dei grandi volti della comicità, del teatro e della scrittura made in Genova ricordato in uno speciale spettacolo. Si terrà stasera domenica 18 agosto alle ore 21 ad Ameglia, in provincia della Spezia, lo show “Una serata pazzesca“, ideato e diretto da Sergio Maifredi per omaggiare l’eterno Paolo Villaggio.

A dare voce ai testi scritti dal comico genovese ci penserà Tullio Solenghi, che presenterà ai presenti tutta la genialità e l’inventiva del maestro attraverso alcuni dei suoi scritti più significativi.

L’attore genovese, infatti, nacque prima di tutto come autore: il suo libro “Fantozzi”, dal quale poi venne tratta le nota saga di pellicole comiche, nel 2011 è stata scelto dal comitato scientifico del Centro per il libro e la lettura – Ministero delle Cultura – tra le centocinquanta opere che hanno segnato la storia dello Stato Italiano.

L’appuntamento è fissato alla Necropoli preromana di Cafaggio, un luogo carico di storia che incarna alla perfezione l’obiettivo del progetto “Sipario mare. I borghi raccontano” nel quale la serata è inserita: la riscoperta di luoghi del patrimonio artistico e archeologico del Mediterraneo attraverso spettacoli ed eventi culturali.

Prima dello spettacolo, infatti, alle ore 20.15, sarà possibile visitare il sito con gli archeologi di VaraMagra. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.