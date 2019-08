Autostrade di Liguria – Al via il contro esodo di Ferragosto

Genova – Giornata da bollino rosso, quella di oggi, per le autostrade della Liguria. E’ scattato questa mattina il contro esodo di Ferragosto e al normale traffico di chi è partito per una gita fuoriporta si aggiunge quello di chi rientra dalle ferie.

Già intenso il traffico sulla A6 Savona – Torino, sulla A7 Genova -Milano, sulla A26 Voltri Gravellona Toce ed ancora sulle sutostrade delle riviere, la A10 Genova-Ventimiglia e la A12 Genova Livorno.

Il picco del traffico è però previsto per la serata quando anche gli ultimi stabilimenti balneari chiuderanno dopo la giornata e i turisti si rimetteranno in viaggio per tornare a casa.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida e il rispetto delle norme di sicurezza come velocità contenuta e mantenere le distanze di sicurezza.