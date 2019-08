San Fruttuoso – Trovati tre conigli ai giardinetti, scatta la ricerca del proprietario

Genova – Tre coniglietti bianchi persi o forse abbandonati nei giardini di un parco della zona di San Fruttuoso. Arriva dalle pagine dei Social un accorato appello per ritrovare il padrone dei coniglietti o, nel caso fossero stati abbandonati, qualcuno che possa prendersene cura.

Gli animali sono stati trovati da un passante che, a passeggio in un giardino publico, li ha visti saltellare tra l’erba di una aiuola.

La persona si è prima guardata attorno incredula e poi ha chiamato altre persone per cercare di catturare le piccole creature e metterle in salvo prima che qualche altro animale potesse aggredirle.

In breve è stata trovata una sistemazione di emergenza ma poi è stato lanciato un appello per cercare di individuare chi li avesse persi o, nel caso siano stati abbandonati da qualche persona senza cuore, qualcuno che possa prendersi l’impegno di allevarli o comunque tenerli per qualche tempo.