Brescia, sciovola sulla Concarena: morto alpinista 38enne

Ono San Pietro (Brescia) – Un alpinista di 38 anni è morto in un incidente avvenuto nella mattinata odierna sulla Concarenaria, in media Val Camonica.

Poco dopo le 7.00 di questa mattina, il Soccorso Alpuno ha ricevuto un allertamento per un infortunioco: tre alpinisti stavano salendo per andare all’attacco della via Cassin.

Improvvisamente, uno dei tre è scivolato sul terreno bagnato ed è precipitato per un centinaio di metri.

Gli uomini del Cnsas sono intervenuti tempestivamente. Sul posto è arrivato l’elicottero partito da Brescia per portare sul posto i soccorritori.

L’equipe medica e il tecnico di elisoccorso Cnsas sono sbarcati con il verricello, dovendo purtroppo accertare la morte del 38enne di Cantù, in provincia di Como.