Grosso squalo pescato al largo di Andora

Andora (Savona) – Un grosso esemplare di squalo è stato pescato nella notte al largo di Capo Mele, nella zona di Andora, nel Savonese.

I pescatori lo hanno trovato impigliato della rete calata alla sera prima e lo hanno portato a riva tra lo stupore generale delle persone presenti.

In breve sul molo del porticciolo turistico dove è approdata l’imbarcazione da pesca, si è formato un grosso gruppo di persone che non ha perso occasione per scattare foto e gli immancabili selfie con il grosso squalo.

Da una prima ricostruzione sembra che l’animale non sia pericoloso per l’uomo avendo abitudini notturne e di predazione su alti fondali ma la presenza di grossi animali tra le acque cristalline della zona non ha certo “rassicurato” i tanti turisti che stanno ancora frequentando le coste della Liguria.

La presenza di squali, anche di grosse dimensioni, non è una novità in Liguria dove da sempre si pescano esemplari di squalo volpe, di squalo elefante e di verdesca.

Nel passato si sono registrate catture anche di ben più pericolosi squali bianchi ma da decenni non se ne segnala la presenza nel Mar Ligure.

