Locomotore si guasta a Pontedecimo: Intercity Livorno-Milano fermo un’ora e mezza

Genova – Non c’è pace in questo lunedì dopo Ferragosto per il traffico ferroviario.

Dopo il guasto a uno scambio a Levanto che ha provocato ritardi in tutta la regione, il locomotore dell’Intercity 35662 Livorno-Milano si è guastato a Pontedecimo, rimanendo fermo un’ora e mezza nella locale stazione.

Il convoglio era ripartito alle 9.15 dalla stazione di Principe. Arrivato a Pontedecimo, si è fermato per il guasto alla motrice.

Dopo oltre un’ora e mezza il treno è ripartito.

Passeggeri inferociti per l’accaduto. Molti di loro hanno perso altre coincidenze non riuscendo a raggiungere le proprie destinazioni.

L’episodio ha avuto ripercussioni su tutta la linea visto che il punto in cui si è fermato l’Intercity è a binario unico.