Meteo Liguria – Ancora passaggi nuvolosi ma prevalenza di bel tempo

Ancora passaggi nuvolosi che si alternano a ampie schiarite sulla Liguria. Condizioni che resteranno stabili almeno sino a mercoledì.

Queste le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 19 agosto 2019

Cielo nel complesso soleggiato, con aperture più ampie sulle riviere. Addensamenti costieri sul settore centrale potranno ancora svilupparsi a ridosso dei rilievi collinari, in particolare nuvolosità più consistente sul genovesato occidentale.

Durante il pomeriggio passaggio si velature più dense nell’interno.

Entro sera ulteriore intensificazione della nuvolosità tra levante savonese e ponente genovese.

Venti in regime di brezza prevalenti; da sud-sud est sul Mar Ligure debole/moderato.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature: in aumento le massime in quota sull’Appennino e nelle zone interne.

Costa min: 18/23°C, max: 25/28°C

Interno min: 10/17°C, max: 22/30°C (fondovalle)

Martedì 20 agosto 2019

Giornata stabile e soleggiata, salvo qualche cumulo costiero sul genovesato occidentale e velature in transito più probabili a ponente.

Venti: in prevalenza da sud-est sul Ligure centro-orientale, intensità moderata. Marino moderato/teso sull’Appennino centrale.

Mare: da poco mosso a mosso.

Temperature: in aumento di qualche punto.

Mercoledì 21 agosto 2019

tempo soleggiato e cieli in prevalenza poco nuvolosi; possible aumento della nuvolosità in serata a partire dall’entroterra imperiese e savonese; nella notte a seguire possibile passaggio instabile