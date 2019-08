Morto Ugo Signorini, aveva 84 anni

Genova – Mondo della Politica in lutto per la morte, a 84 anni, di Ugo Signorini, rappresentante della corrente di sinistra della Democrazia Cristiana in Liguria.

Da assessore regionale all’Urbanistica aveva dato il via alla dismissione delle lavorazioni più inquinanti delle Acciaierie di Cornigliano dimostrando lungimiranza politica e forte senso di rispetto per l’ambiente pur tutelando il lavoro e i posti di lavoro in ballo.

Entra in Consiglio Regionale subentrando a Bruno Orsini nel gruppo DC dove resta dalla II alla IV legislatura (1975/ 1990) quando è Assessore ad Urbanistica e Programmazione (10.10.1985/ 27.9.1990)