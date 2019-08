Prà – Laghetti di via Branega ripuliti da giovani volontari, ben 14 sacchi di “rumenta”

Genova – Hanno ripulito la zona dei laghetti di via Branega, nel quartiere di Prà, nel ponente genovese, per rimuovere la spazzatura abbandonata dai tanti incivili che purtroppo frequentano la zona.

Un gruppo di volontari, in gran parte ragazzi, ha voluto dimostrare in questo modo l’attaccamento per il territorio ed il loro sdegno per le condizioni in cui, da troppo tempo, vengono abbandonati i laghetti, fonte di refrigerio estivo e meta di tanti abitanti della zona.

I giovani, armati di guanti e sacchi neri della spazzatura, hanno passato al setaccio ogni angolo della piccola “oasi” naturale che da sempre rappresenta una meta per scampagnate in ogni stagione ma che, d’estate, si trasforma in una occasione per un tuffo in acque ancora cristalline.

Ben 14, alla fine, i sacchi di tipo “condominio” riempiti di cartacce, di lattine e bottiglie di birra ma anche di cartoni della pizza e di ogni genere di “schifezza” abbandonata da gitanti senza scrupoli e senza rispetto.

Un intervento che dimostra l’amore dei giovani volontari per il territorio e per l’ambiente. Nella speranza che tanto lavoro non venga vanificato dal prossimo “party” sulle rive dei laghetti.