Quezzi, notano pianta di marijuana sul balcone: in casa 6 chili di droga e 28mila euro

Genova – Un 42enne genovese è finito in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

E’ accaduto ieri sera in via Edera, a Quezzi.

Gli agenti della Polizia di Stato si sono trovati a transitare per la strada e hanno notato una pianta di marijuana in bella mostra sul balcone.

La vista della cannabis ha spinto i poliziotti a compiere un controllo dell’appartamento, risultato in quel momento vuoto.

L’inquilino è stato contattato telefonicamente e invitato a raggiungere gli uomini sul posto.

Al suo arrivo, poco dopo, ha ammesso molto serenamente di aver avviato, da qualche tempo, una attività di spaccio.

Durante la perquisizone, gli agenti hanno ritrovato in casa circa cinque chili e mezzo di marijuana, contenuti in barattoli di vetro.

Oltre alla marijuana, i poliziotti hanno trovato ottocento grammi di hashish chiusi in buste di cellophane, due piante di cannabis, due bilancini di precisione, 28mila euro in banconote di vario taglio, cento euro in monete e diverso materiale atto al confezionamento e alla coltivazione dello stupefacente.

Per il 42enne sono scattate le manette. Associato alla casa circondariale di Marassi, si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.