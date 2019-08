Sampierdarena, ubraco a bordo di un’auto centra un cassonetto e travolge un’anziana

Genova – E’ salito a bordo del suo suv completamente ubriaco, ha centrato i cassonetti per il conferimento dei rifiuti e li ha spinti verso una donna di 72 anni, centrata in pieno dagli stessi, provocandole gravi ferite.

E’ accaduto ieri sera a Sampierdarena.

L’anziana stava passeggiando con il suo cane in via Cantore quando l’auto è piombata sui cassonetti che l’hanno travolta.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasferita in codice rosso all’ospedale San Martino dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

Alla guida del suv un ecuadoriano completamente ubriaco che, dopo l’incidente, è scappato.

La fuga dell’uomo è stata interrota dagli agenti della Polizia Municipale che lo hanno rintracciato in via Bartolomeo Bianco, al Lagaccio e lo hanno denunciato per lesioni stradali e omissione di soccorso.