Genova – Un treno Intercity che accumula oltre 4 ore di ritardo per compiere il tragitto tra Genova Principe a Milano e Trenitalia, invece di scusarsi, identifica giornalista di Radio 24 che documenta i disagi viaggiando con i pendolari.

Nuova giornata decisamente negativa per Trenitalia in Liguria a causa di una serie di ritardi, disguidi e guasti che stanno funestando i viaggi di pendolari e turisti.

Dopo lo scandalo dei treni cancellati per Ferragosto, infatti, una nuova bufera si sta scatenando sul servizio pubblico che Regione Liguria paga profumatamente con soldi pubblici ma che continua a far subire disagi a chi viaggia da e per la Liguria.

Questa mattina il treno Intercity in viaggio tra Livorno e Milano ha accumulato oltre un’ora e mezza di ritardo per una sosta tecnica a Pontedecimo per un guasto ad un locomotore ed è ripartito subendo ancora disagi ripetuti che hanno fatto scattare una vera e propria rivolta tra i viaggiatori.

Qualcuno ha tirato il freno di emergenza, sono volate parole grosse con in controllore e, secondo alcuni testimoni si sarebbe andati anche oltre, con sputi e spintoni.

Una situazione insostenibile che ha fatto scattare anche un episodio davvero incredibile perchè un giornalista dell’emittente Radio 24, “sorpreso” a trasmettere informazioni ai Colleghi di diverse Redazioni, è stato prima allontanato e poi addirittura identificato da personale di Trenitalia mentre stava compiendo il suo diritto-dovere di Informazione.

Una vicenda che evidentemente è sfuggita di mano a chi, invece, dovrebbe saper gestire situazioni anche di grave crisi e che ha evidenziato ancora una volta la “curiosa” interpretazione del lavoro del Giornalista.