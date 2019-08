Voltri – Dopo risse e barbecue, sulla spiaggia tornano anche le tende

Genova – Dopo le risse e gli schiamazzi, sulla spiaggia libera di Voltri, nel ponente genovese, tornano anche le tende. Ancora controlli beffati sull’arenile della delegazione del Municipio VII dove i controlli puntuali sulla spiaggia sembravano aver riportato la situazione alla calma.

Dopo un periodo di apparente abbandono, infatti, i controlli multi – forze organizzati dal Municipio erano riusciti ad arginare gli eccessi ma, dopo un periodo di quiete, tornano i disagi e chi pensa di poter fare ciò che vuole.

Sulla spiaggia di Voltri, infatti, sono tornate anche le tende e una famigliola di “turisti” ha pensato bene di istallare la propria residenza mobile sull’arenile.

Una scena che non è passata inosservata e la tenda è stata fotografata e segnalata.

Un ulteriore segno di “cedimento” nell’ordine che sembrava essere stato ristabilito. Una “falla” che va ad aggiungersi agli interventi per le risse, per i barbecue selvaggi e per un certo modo di intendere le “feste in spiaggia” che i Voltresi non intendono sopportare oltre.