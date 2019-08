Incendio in abitazione a Serra Riccò, morto un anziano di 87 anni

Serra Riccò (Genova) – E’ morto nell’incendio che ha distrutto la sua abitazione l’anziano di 87 anni trovato ormai senza vita nell’appartamento di via Caffaro, nel comune di Serra Riccò, nell’immediato entroterra genovese.

Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate nell’abitazione dove l’uomo viveva con la moglie che è invece riuscita a salvarsi. Probabilmente nel tentativo di spegnere l’incendio, l’anziano è rimasto soffocato dal denso fumo che ha invaso la casa ed ha perso conoscenza morendo poco dopo.

Quando i vigili del fuoco sono intervenuti nell’appartamento ormai avvolto dalle fiamme, non hanno potuto far altro che trasportare fuori il cadavere.

L’intera palazzina è stata evacuata e la famiglia che vive al piano superiore non ha potuto far ritorno alla sua casa ed ha trascorso la notte da amici.

Sul caso è stata aperta una doppia indagine per accertare le cause del rogo e le eventuali responsabilità.

Questa mattina una perizia stabilirà se la palazzina è agibile o meno e se le famiglie potranno tornare ad abitarvi.