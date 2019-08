Mendatica – Crolla la traversa della porta, 13enne ferito alla testa

Mendatica (Imperia) – Stava giocando con alcuni amici nel campo sportivo comunale di Mendatica quando la traversa della porta si è staccata e lo ha colpito alla testa.

E’ accaduto quest’oggi nell’entroterra di Imperia.

Vittima dell’incidente un ragazzino di 13 anni immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco.

Il 13enne, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove è arrivato in codice rosso per via delle ferite alla testa.