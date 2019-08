Ricostruzione ponte per Genova, arrivati i conci per la terza campata

Genova – Sono arrivati nel cantiere per la ricostruzione del nuovo ponte per Genova i conci per la terza campata.

Le strutture murarie a sostegno degli impalcati sono partiti dallo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia la settimana scorsa.

I lavori per la ricostruzione del nuovo viadotto procedono a ritmo serrato.

Gli operai non si sono fermati nemmeno il 14 agosto, a un anno dalla tragedia che ha colpito il capoluogo genovese.

I passaggi per la nuova ricostruzione vedranno l’avvio del cantiere di ponente per l’elevazione della pila 4; proseguono, intanto, i lavori per i blocchi di calcestruzzo armato delle pile 2, 7 e 8 e per l’elevazione delle pile 5, 6 e 9.

Nella parte di levante, invece, sono stati avviati i lavori per la realizzazione delle sottofondazioni delle pile 14, 15 e 16 e quelli propedeutici all’allaccio con l’autostrada A7.