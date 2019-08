Genova – Credevano di averla fatta franca due giovani ecuadoriani, entrambi con precedenti, che nel pomeriggio di ieri hanno rubato uno zaino in spiaggia a Voltri approfittando del fatto che i proprietari si erano immersi in acqua. Il controllo della Polizia Ferroviaria effettuato in stazione a Genova P.Principe nella giornata odierna, ha permesso di individuarli e di restituire parte della refurtiva ai legittimi proprietari.

In possesso dei giovani ecuadoriani è stato trovato un cellulare di nuova generazione, un documento e un capo di abbigliamento, appartenenti ai derubati.

Ormai sicuri di non essere scoperti, non si erano ancora sbarazzati di quanto rubato, soprattutto del documento, forse perché ritenuto utilizzabile per il compimento di altri reati.

E’ stato poi facile per la Polizia Ferroviaria risalire ai legittimi proprietari. I giovani sono stati denunciati alla Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.