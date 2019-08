Schiaffi e pugni all’educatrice poi rapisce il figlio affidato a una comunità siciliana

Trapani – Ha aggredito l’educatrice di una comunità per minori con problemi familiari, colpendola a schiaffi e pugni, ha prelevato il figlio di dieci anni ed è scappata.

E’ accaduto a Mazara del Vallo, a Trapani.

Protagonista dell’accaduto, raccontato dal Secolo XIX, è una donna di Genova.

Arrivata sull’isola con l’intento di riprendersi il figlio, la donna ha individuato il pulmino della comunità per minori su cui viaggiavano bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 14 anni.

L’educatrice non ha fatto in tempo a far scendere i bambini che è stata aggredita dalla donna, poi fuggita con il figlio, affidato all’associazione di Mazara del Vallo dal Tribunale di Genova.

La Polizia ha rintracciato e denunciato la donna per sottrazione di minore e lesioni personali aggravate.

Il figlioletto è stato nuovamente affidato all’educatrice.