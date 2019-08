Berio Cafè – Ultimati i lavori di manutenzione, un passo avanti verso la riapertura?

Genova – I lavori di manutenzione all’interno dei locali dell’ex Berio Cafè sono stati ultimati e chi li deve occupare secondo la sentenza del Tribunale potrà forse avviare le procedure per la riapertura.

E’ un post dell’ex patron del Berio Cafè, Paolo Vanni – ad informare dell’importante novità che riguarda la complessa e misteriosa vicenda della concessione per l’uso degli spazi della Biblioteca Berio da adibire a locale.

Dopo la battaglia legale che è seguita alla decisione del Comune di Genova di affidare i locali ad una ditta che non ne aveva il diritto, il legittimo proprietario, invece di poter rientrare subito in possesso dei locali, come previsto e intimato dalla sentenza del giudice, si è visto ritardare la consegna per “lavori di manutenzione” che dovevano essere fatti.

Oggi la Direzione dei Beni Culturali del Comune di Genova ha comunicato, che i lavori di manutenzione previsti all’interno dei locali Bar della Biblioteca si sono conclusi.

“Potremo pertanto effettuare un sopralluogo finale per constatare le condizioni del locale , degli arredi e delle attrezzature – scrive Vanni sul suo profilo Facebook – Giovedi 22 agosto 2019 torneremo sul ” luogo del delitto ” come dice simpaticamente qualcuno”.