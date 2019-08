Coccodrillo scomparso da un circo a Orosei, si teme sia fuggito

Orosei (Nuoro) – Un coccodrillo che si aggira per le campagne di Orosei e che potrebbe aver raggiunto un corso d’acqua dove creerebbe parecchi problemi. Questa volta i cambiamenti climatici non c’entrano nulla perchè l’esemplare di caimano (simile al coccodrillo) sarebbe in realtà fugggito da un circo che si esibisce nella zona da qualche giorno.

I custodi del piccolo zoo viaggiante si sono accorti della sua sparizione e hanno subito avvertito le autorità che hanno diffuso un messaggio di allerta su Facebook scatenando prima un pò di ilarità ed una cascata di battute e, poi, un pò di preoccupazione perchè l’animale, se affamato, potrebbe avvicinarsi alle persone con intenti molto poco “pacifici”.

Il timore degli ambientalisti è invece per un eventuale fuga che abbia permesso all’animale, un temibile predatore, di raggiungere uno dei corsi d’acqua della zona dove, in assenza di animali in grado di tenergli testa, potrebbe ambientarsi molto bene e vivere a lungo creando non pochi problemi alla fauna locale, del tutto impreparata ad affrontare un attacco simile.

L’ipotesi più accreditata, però, resta quella del furto su commissione. L’animale è grande poco più di un metro e potrebbe essere stato rubato per conto di qualche collezionista senza scrupoli, interessato ad avere un animale molto raro e difficilmente reperibile sul mercato “legale”.

I proprietari del Circo, poi, sperano che non si tratti di una “bravata” che potrebbe terminare con l’abbandono dell’animale in un luogo non idoneo.

(foto Archivio)