Fabrizio De Andrè – La targa della via dedicata a Genova “oscurata” dai bidoni della spazzatura

Genova – I bidoni della spazzatura e della differenziata sistemati dietro alla targa della via intitolata a Fabrizio De Andrè, tra le più fotografate nel capoluogo ligure, e i fan li “coprono” per le foto ricordo.

La protesta arriva via social e con un’immagine che dice molto sulla sensibilità per il Turismo della città di Genova. Un gruppo di appassionati del celebre cantautore genovese Fabrizio De Andrè che posa per una foto ricordo durante un tour dedicato, appunto, ai luoghi di Faber, e deve nascondere i bidoni della spazzatura che ignoti hanno deciso di sistemare proprio dietro ad una delle “targhe” più fotografate dai fan.

Un “muro umano” costruito per nascondere uno spettacolo che forse la memoria del cantautore non merita e che chiunque abbia a cuore la città dovrebbe avvertire come una “nota stonata”.

“Non c’era altro posto per piazzare i bidoni della spazzatura che in genovese si dice “rumenta” se non dietro la targa di Via al Mare Fabrizio De André? – si domanda il gruppo di Turisti – Ce lo siamo chiesti tutti e sinceramente siamo stati presi da sconforto..proponiamo a gran voce una rimozione!”

“Gli amici che hanno partecipato alla passeggiata de La Genova di Faber – prosegue il post su Facebook – sono inorriditi alla vista…per questo abbiamo deciso di coprirli seppure temporaneamente scattando una foto di gruppo. Ma siamo tutti senza parole…”