Fegino – Bombola di acetilene abbandonata per strada, oggi la rimozione

Genova – Verrà rimossa in sicurezza oggi, in vico Inferiore di Fegino, nell’omonimo quartiere genovese, la bombola di acetilene abbandonata e ritrovata ieri pomeriggio.

Lo strumento, in uso a saldatori professionisti e che può rappresentare un grosso pericolo in caso di esplodione, è stato segnalato da alcuni passanti ai vigili del fuoco che sono subito intervenuti con la massima cautela e nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza.

La squadra ha predisposto la tubazione per un eventuale raffreddamento ed ha verificato con la termocamera che non sviluppasse calore. Appurato che non vi fosse pericolo hanno transennato l’area per il recupero.

Resta ora da capire perché una bombola di un certo valore e di uso professionale, sia stata abbandonata in zona.

In corso anche una verifica che potrebbe consentire di arrivare al proprietario attraverso la registrazione dei numeri identificativi della bombola.