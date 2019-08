Il Mercatino abusivo di corso Quadrio si è spostato in via del Campo

Genova – “Il mercatino abusivo di corso Quadrio si è spostato tra via del Campo e piazza San Marcellino e non è stato affatto “chiuso”. A denunciarlo i residenti della zona che da mesi convivono con la realtà che, dopo il clamore degli anni passati, è tornata nel dimenticatoio per motivi incomprensibili.

Ieri notte l’ennesimo intervento delle forze dell’ordine, con i carabinieri schierati per bloccare il commercio abusivo e la compravendita di oggetti di provenienza spesso piuttosto “sospetta” ma quando i militari se ne sono andati il mercatino è risorto dalle sue ceneri come ormai avviene da tempo.

I blitz delle forze dell’ordine, infatti, mettono in fuga i venditori che spesso abbandonano la mercanzia sul posto. Poveri oggetti dai quali ricavare pochi euro o, addirittura, da scambiare con altri beni. Poco dopo i sequestri, però, il mercatino abusivo prende nuovamente vita e prosegue sino all’alba quando scompare come per effetto di una “magia”.

“Il mercatino non è stato allontanato e non è vero che i venditori operano solo a Bolzaneto – spiegano i residenti – Dopo i proclami vittoriosi di alcuni mesi fa, infatti, tutto si è semplicemente spostato di qualche vicolo. Ciò che succedeva in corso Quadrio ora avviene sotto le finestre di famiglie che lavorano e pagano le tasse”.

A fare infuriare i residenti è soprattutto il “misterioso silenzio” che aleggia sul caso. Le ripetute denunce non hanno sortito alcun effetto particolare e, soprattutto, la vicenda sembra scomparsa dai Media che non ne parlano più.

“Se qualcuno crede alla favola del mercatino “allontanato” può venire qui, in via del Campo o in piazza San Marcellino a vedere di persona. Chi diceva di aver “risolto” il problema non ha risolto nulla. Lo ha solo spostato come era già avvenuto dalla zona di Sottoripa a corso Quadrio. Noi ora pretendiamo che chi deve far rispettare le regole lo faccia e basta. Le chiacchiere sono finite e la nostra pazienza anche”.

(Foto Archivio)