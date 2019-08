Meteo Liguria – Ancora passaggi nuvolosi e qualche gocciolio ma da domani torna il sole

Continua il passaggio di deboli perturbazioni attivate da infiltrazioni di correnti umide e fresche nell’area del Mediterraneo.

Ad un aumento della nuvolosità nella giornata di mercoledì 21 agosto farà seguito un ritorno al cielo sereno.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Mercoledì 21 agosto 2019

Passaggio di nuvolosità sul settore centrale, stante il transito di una linea di instabilità sulla pianura padana; non si esclude l’attivazione di sgocciolii o brevi scrosci nelle zone interne del savonese di levante e Genovesato occidentale; in giornata condizioni nettamente più stabili con tempo soleggiato ovunque, salvo cumuli pomeridiani a ridosso della Alpi Liguri e Marittime che potrebbero dar luogo a debole instabilità, idem sulle cime dell’Appennino orientale (versante nord confine Piacentino / Appennino Appennino Tosco-Emiliano).

Venti da nord tra la notte ed il mattino sul settore centrale costiero, tra Capo Mele e Voltrese; a regime di brezza.

Mare mosso al mattino il Golfo di Genova al largo; poco mosso altrove.

Temperature: stazionarie su valori che oscilleranno tra i 19 e i 30 gradi sulla costa e tra i 9 e i 32 nell’entroterra

Giovedì 22 agosto 2019

Velature in un contesto complessivamente soleggiato per la costa; rispetto ai giorni precedenti aumento dell’instabilità pomeridiana, in particolare sull’Appennino orientale.

Venti: tramontana moderata tesa, rinforzi come da avviso. Brezze dominanti dal pomeriggio.

Mari: fino a molto mosso al largo al mattino; mosso altrove; moto ondoso in diminuzione dal pomeriggio.

Temperature: in calo nell’interno.

Venerdì 23 agosto 2019

Tempo asciutto e soleggiato lato costa con schiarite più ampie sul settore centro-occidentale; si dovrebbe rinnovare l’instabilità sulle aree appenniniche soggette; picchi di caldo torrido superiori ai 30-32°C a fondovalle e sulla costa