Marassi – Albero pericolante in via Emery, a rischio auto posteggiate

Genova – Una ventina di auto spostate con carri attrezzi e chiamate direttamente a casa, in via Emery, sulle alture di Marassi dove, nella notte, un grosso pino marittimo si è improvvisamente inclinato al punto da divenire pericolante.

Ad allertare i pompieri un passante che ha notato l’albero ormai prossimo a cadere ed ha chiamato i soccorsi. Sotto alla grossa pianta, infatti, erano parcheggiate diverse auto.

I pompieri hanno fatto intervenire anche la polizia locale che è risalita ai proprietari dai numeri di targa e sono state fatte alcune chiamate per chiedere di spostare urgentemente le vetture. Altre auto sono state spostate con il carro attrezzi.

Ora si attende il responso dei tecnici per decidere se l’albero deve essere abbattuto. Il pino marittimo è infatti un albero “protetto” ed occorrono speciali permessi per l’abbattimento che ovviamente è consentito per motivi di sicurezza pubblica.

Protestano i residenti della zona che da tempo chiedevano al Comune la verifica delle piante che può essere effettuata con macchinari in grado di valutare le condizioni di salute, gli eventuali pericoli di crollo e persino come intervenire con potature e “aggiunstamenti” per riportare la pianta in condizioni di stabilità totale.

L’assenza di manutenzione adeguata, infatti, è la causa del taglio di gran parte degli alberi che potrebbero invece essere salvati.