Meteo Liguria – Passaggi nuvolosi possibili acquazzoni nell’entroterra

Il passaggio di deboli correnti più fresche in quota determinerà spiccata instabilità soprattutto nella giornata di domani.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Giovedì 22 agosto 2019

Fin dal mattino rovesci temporaleschi sulle Alpi Liguri, Bormida occidentale e Appennino orientale, piogge generalmente deboli sul resto dell’entroterra. Possibili locali sgocciolii anche sulla costa tra Savonese e Genovesato; altrove cieli generalmente nuvolosi ma in un contesto asciutto.

Nel corso del pomeriggio rovesci anche temporaleschi su tutto l’entroterra regionale, in particolare su Alpi Liguri e Appennino orientale; asciutto con qualche schiarita sulla costa.

Venti moderati o forti da nord fino a metà pomeriggio come da avviso, poi deboli o localmente moderati.

Mare mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature: In generale calo nell’entroterra, stazionarie altrove. Valori che oscilleranno tra i 19 e i 30 gradi sulla costa e tra gli 8 e i 30 nell’entroterra.

Venerdì 23 agosto 2019

Transito di velature sulla costa, spiccata instabilità nell’entroterra a partire dalle ore centrali della giornata.

Venti di tramontana moderata/tesa con possibili rinforzi. Venti deboli o moderati nel corso del pomeriggio.

Mare fino a molto mosso al largo del ponente; mosso altrove; moto ondoso in diminuzione dal pomeriggio.

Temperature: In generale aumento nei valori massimi.

Sabato 24 agosto 2019

Cielo soleggiato o poco nuvoloso sull’intera costa ligure, instabilità pomeridiana nell’entroterra. Temperature in ulteriore aumento lato costa. Venti moderati da nord.