Recco, al via in autunno i lavori per la riqualificazione della città

Recco (Genova) – Partiranno il prossimo autunno i lavori per la riqualificazione della Città di Recco.

Il sindaco Carlo Ganfolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo hanno fatto il punto della situazione, illustrando quali saranno i cantieri che si apriranno tra il 2019 e il 2020 e sulle progettazioni attialmente in corso.

Primo cittadino e assessore spiegano: “Saranno mesi di intenso lavoro per gli uffici comunali per l’avvio di numerosi lavori che, una volta conclusi, riqualificheranno la città. Recco ha immediato bisogno di interventi di piccola e grande manutenzione”.

Ecco nel dettaglio le opere calendarizzate dall’amministrazione:

– a novembre 2019 partiranno i lavori per mettere in sicurezza via Polanesi per una spesa complessiva di 160mila euro, per i quali è stato richiesto un finanziamento del 90% alla Regione Liguria;

– nel 2020 verrà realizzato l’efficientamento energetico del Palazzo Comunale per un investimento complessivo di 1 milione e 100mila euro, per questo interventi sono stati richiesti 950mila euro di finanziamento;

– efficientamento energetico ed illuminotecnico delle scuole materne di via Milano, San Rocco e Megli i cui lavori inizieranno a novembre 2019 per l’importo di 80mila euro, di cui 70mila ottenuti con il contributo del MISE, attraverso il “decreto crescita”.

– con un investimento previsto di 50mila euro, sono in fase di progettazione i nuovi bagni pubblici in largo Giovanni XXIII, infrastruttura utile per cittadini e turisti;

– è in corso la progettazione di nuovi parcheggi a “corona” del centro cittadino, le strutture sono propedeutiche alla pedonalizzazione e alla rigenerazione urbana del centro;

– saranno oggetto di una manutenzione straordinaria i loculi del cimitero di Polanesi, l’intervento è attualmente in fase di progettazione;

– sono stati programmati i lavori per mettere in sicurezza la scogliera di via Garibaldi fino alla Ciappea dopo la mareggiata di ottobre 2018, la necessità di interventi è stata rilevata dall’amministrazione Gandolfo nel mese di giugno.

Accanto a queste attività, l’assessore Caterina Peragallo sta lavorando a ulteriori progettazioni relative al ripristino di dissesti stradali nelle frazioni di Verzemma e Collodari. E’ in corso anche un complessivo piano di efficientamento energetico in tutti gli edifici scolastici e pubblici.