San Fruttuoso – Spaccia tra piazza Martinez e via Ayroli: arrestato 21enne

Genova – Vendeva hashish tra piazza Martinez e via Ayroli, a San Fruttuoso, il 21enne incensurato arrestato dai Carabinieri della locale stazione impegnati a contrastare il fenomeno dello spaccio.

I militari, allertati da un movimento consistente di soggetti noti come assuntori proprio tra piazza Martinez, via Ayroli e le strade limitrofe, hanno deciso di intensificare i controlli per identificare gli spacciatori.

Gli appostamenti hanno portato all’attenzione degli uomini dell’Arma i movimenti di un giovane incensurato che, con fare sospetto, si aggirava e stazionava tra i vari gruppi di giovani, facendo la spola tra la strada e la sua abitazione.

I Carabinieri sono allora intervenuti eseguendo una perquisizione domiciliare e trovando nell’appartamento del 21enne 174 grammi di hashish, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento.

Droga e materiali sono stati sequestrati mentre il ragazzo è stato arrestato e nella mattinata odierna è stato processato con rito direttissimo.