Baby gang deruba due istituti scolastici di Genova: 7 arresti

Genova – Sette giovani cittadini albanesi sono stati arrestati dalla polizia per aver derubato due istituti scolastici di televisori, tablet e altro materiale tecnologico del valore di circa 20mila euro.

Le scuole colpite sono state le sedi del liceo Colombo e del liceo Cassini: la segnalazione di una collaboratrice scolastica, che ha trovato le porte delle aule aperte, ha fatto scattare le indagini. La polizia ha scoperto che i ladri avevano forzato una portafinestra con un piede di porco, portando via 5 televisori da 55 pollici, svariati tablet e materiale elettronico appena acquistato per l’anno scolastico che deve iniziare.

La baby gang si trovava nascosta poco distante rispetto al luogo del reato: dall’interno di una vecchia struttura di accoglienza in disuso e posta sotto pignoramento, con sigilli strappati, proveniva una debole luce, e gli agenti sono entrati per controllare. I sette ragazzi erano addormentati, con la refurtiva accanto, gli attrezzi serviti per lo scasso e la chiave generale rubata dalla scuola.

Tutti i membri della banda sono tutti di origine albanese e hanno poco più di 18 anni, per la maggior parte incensurati. Il processo di questa mattina ha convalidato l’arresto e condannati all’obbligo di firma.