Meteo Liguria – Ancora instabilità con nuvole e qualche acquazzone

Una circolazione di aria fresca ed instabile in quota determina condizioni di moderata instabilità sulla nostra regione con rischio di temporali specie nel pomeriggio.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Venerdì 23 agosto 2019

Al mattino condizioni di variabilità con addensamenti bassi ubicati sui versanti padani centro-occidentali. Rischio di piovaschi o rovesci in mare aperto in movimento da est verso ovest con parziale interessamento della costa tra Genovese e Tigullio; assenza di precipitazioni altrove. Nel pomeriggio aumento dell’instabilità sui rilievi, specie quelli centro-orientali, con rischio di rovesci e qualche temporale in parziale sconfinamento verso le coste sottostanti. Fenomeni meno probabili a ponente, In serata generale attenuazione delle precipitazioni anche se permarrà quasi ovunque una certa nuvolosità.

Venti: Moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale costiero, deboli orientali a levante.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: Pressoché stazionarie con valori che oscilleranno tra i 19 e i 31 gradi sulla costa e tra gli 8 e i 27 gradi nell’entroterra.

Sabato 24 agosto 2019

Belle schiarite al mattino su tutta la regione. Nubi cumuliformi in aumento nelle zone interne nel pomeriggio con rischio di temporali localmente sconfinanti lungo le coste centro-orientali, tempo più asciutto altrove. Generale attenuazione delle precipitazioni in serata.

Venti: Moderati da nord-est, in attenuazione durante il giorno,

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In lieve aumento nei valori massimi.

Domenica 25 agosto 2019

Bel tempo al mattino su tutta la regione, temporali possibili nelle aree interne nel pomeriggio con parziali e locali sconfinamenti lungo la fascia costiera. Ventilazione debole settentrionale, mare poco mosso.