Portofino – VIP scaricano la spazzatura di nascosto dal maxi yacht per non pagare la tassa

Portofino (Genova) – Scaricavano la spazzatura a Santa Margherita Ligure per evitare di pagare il servizio previsto nel bordo marinaro più famoso al mondo. I protagonisti dell’incredibile vicenda non sono turisti squattrinati ma i membri dell’equipaggio di un maxi yacht usato dai VIP per fare la spola tra Montecarlo e Portofino.

Il personale di bordo è stato sorpreso a scaricare la spazzatura di bordo – diversi sacchi neri – sul molo di Santa Margherita. Le forze dell’ordine intervenute li hanno individuati e subito multati con una sanzione (duecento euro) che, di certo, non turberà chi spende decine di migliaia di euro al giorno per affittare il mega yacht.

Non è nemmeno la prima volta che succede e il personale, nonostante, le altre sanzioni, è caduto nuovamente nell’ “errore” tornando ad essere sanzionato.

Il servizio di smaltimento della spazzatura dei maxi yacht di Portofino, infatti, si paga profumatamente ed evidentemente questa tassa non è gradita a chi invece può permettersi spese da nababbo per mostrarsi nei luoghi più esclusivi a bordo di imbarcazioni da sogno.

L’episodio ha nuovamente fatto esplodere le polemiche sull’esiguità delle sanzioni erogate per casì così gravi e ripetuti nel tempo. Si chiede agli amministratori della zona di intensificare i controlli e di prevedere che chi può permettersi un maxi yacht da decine di migliaia di euro al giorno debba pagare importi ben più salati rispetto a chi abbandona una cartaccia per strada.